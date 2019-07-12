Снижение НДС на фрукты и ягоды должно повлиять на цены, заявил Медведев

СТАВРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что уменьшение НДС на плодово-ягодные культуры до 10% повлияет на ценовую политику в магазинах и позволит увеличить поставки этой продукции на российский рынок.
В четверг премьер заявил, что принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию. Соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента, Госдума планирует его принять до конца весенней сессии, сообщил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
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"Надеюсь, это также повлияет на ценовую политику в магазинах, торговых точках, поскольку в этом случае у нас плодово-ягодные культуры приравниваются к другим продуктам, а раньше такого не было и на протяжении достаточно длительного срока по ним взималась более высокая ставка НДС", - сказал Медведев на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
Глава кабмина выразил надежду, что законопроект в ближайшее время будет принят и станет законом.
"Вы как раз - наш большой сад, - обратился Медведев к губернатору Ставрополья. - Это должно и садоводам в конечном счете помочь большее количество садов создавать, ну и, конечно, большее количество урожая получать, выращивать большее количество плодов, которые будут поставляться на наш рынок".