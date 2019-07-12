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РИА Новости

Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля

Вчера, 15:53
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© РИА Новости / Мамадалиев / Перейти в фотобанкМаковое поле
Маковое поле
© РИА Новости / Мамадалиев
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Маковое поле. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
"Установить, что требования к режиму охраны посевов наркосодержащих растений, культивируемых для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, либо для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также наркосодержащего растения – опийного мака, культивируемого в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, устанавливаются Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации.", - говорится в документе.
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Охраной этих посевов можно будет заниматься только Росгвардии, подведомственной ей организации, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти. Единственное послабление по охране посевов сделано для опийного мака, который не предназначен для производства наркотических и психотропных веществ, к охране таких полей, согласно проекту, можно будет привлекать частные охранные организации.
Госдума на пленарном заседании 19 июня приняла правительственный закон, который снимает запрет на культивирование в России наркосодержащих растений в медицинских целях. Согласно пояснительной записке к документу, в РФ зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые производятся государственными предприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций. Кабмин отмечает, что международный рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из десяти компаний, девять из которых находятся в юрисдикции государств, которые ввели против РФ санкции по политическим мотивам.
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РосгвардияГосдума РФРоссияОбщество
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