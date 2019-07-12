Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Установить, что требования к режиму охраны посевов наркосодержащих растений, культивируемых для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, либо для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также наркосодержащего растения – опийного мака, культивируемого в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, устанавливаются Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации.", - говорится в документе.

Охраной этих посевов можно будет заниматься только Росгвардии, подведомственной ей организации, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти. Единственное послабление по охране посевов сделано для опийного мака, который не предназначен для производства наркотических и психотропных веществ, к охране таких полей, согласно проекту, можно будет привлекать частные охранные организации.