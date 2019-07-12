Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN

Как заявили в ВВС Национальной гвардии штата Небраска, представители которого участвовали в спасательной операции, инцидент произошел в четверг вечером по местному времени на борту самолета, который вылетел из Оклахомы.

"Из-за скорости и всего (остального) не всегда можно увидеть возгорание в двигателе. Когда он (самолет) замедлился для посадки, мы увидели, что он горит", - сообщил телеканалу глава местной пожарной службы Скотт Осандер.