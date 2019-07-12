Найдены незаконченные сценарии Стэнли Кубрика про супружескую измену

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Ранее неизвестные рукописи Стэнли Кубрика с идеями сценариев для трех фильмов были обнаружены в Великобритании, . Ранее неизвестные рукописи Стэнли Кубрика с идеями сценариев для трех фильмов были обнаружены в Великобритании, сообщает Guardian.

Незаконченные сценарии называются "Женатый мужчина" (Married Man), "Идеальный брак" (Perfect Marriage) и "Ревность" (Jealousy).

Знаменитый режиссер сделал эти записи в 1954-м и 1956-м годах. В это время у него были проблемы со второй женой, актрисой и танцовщицей Рут Соботка, с которой он развелся с 1957 году.

"Это огромное количество материала, о котором мы раньше не знали. Записи находились в его доме", - рассказал Натан Абрамс, профессор из Бангорского университета в Уэльсе и ведущий специалист по творчеству Кубрика. По его мнению, в рукописях встречаются идеи, которые позже нашли отражение в фильме "С широко закрытыми глазами".