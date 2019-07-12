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РИА Новости
Культура

Найдены незаконченные сценарии Стэнли Кубрика про супружескую измену

Вчера, 15:56
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© Фото : Warner Brothers 1999Кадр из фильм Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами"
Кадр из фильм Стэнли Кубрика С широко закрытыми глазами
© Фото : Warner Brothers 1999
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Ранее неизвестные рукописи Стэнли Кубрика с идеями сценариев для трех фильмов были обнаружены в Великобритании, сообщает Guardian.
Незаконченные сценарии называются "Женатый мужчина" (Married Man), "Идеальный брак" (Perfect Marriage) и "Ревность" (Jealousy).
Знаменитый режиссер сделал эти записи в 1954-м и 1956-м годах. В это время у него были проблемы со второй женой, актрисой и танцовщицей Рут Соботка, с которой он развелся с 1957 году.
"Это огромное количество материала, о котором мы раньше не знали. Записи находились в его доме", - рассказал Натан Абрамс, профессор из Бангорского университета в Уэльсе и ведущий специалист по творчеству Кубрика. По его мнению, в рукописях встречаются идеи, которые позже нашли отражение в фильме "С широко закрытыми глазами".
Стэнли Кубрик ("2001год: Космическая одиссея", "Заводной апельсин", "Сияние") - американский режиссер, проживший большую часть жизни в Великобритании. Умер в 1999 году вскоре после завершения работы над фильмом "С широко закрытыми глазами" с Томом Крузом и Николь Кидман в главных ролях.
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