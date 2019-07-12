В Волгоградской области врача осудили за убившую пенсионера халатность

По данным ведомства, в августе 2017 года в больницу Даниловского района поступил 71-летний пациент, его осмотрела замглавврача, которая дежурила в тот день. Она поставила мужчине предварительный диагноз и отправила в терапевтическое отделение. За три дня состояние его ухудшилось, по информации СК, ему нужна была консультация хирурга, но ее врач так и не назначила, в результате пенсионер скончался от хронической язвы.