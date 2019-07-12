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РИА Новости

В Волгоградской области врача осудили за убившую пенсионера халатность

Вчера, 15:44
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ВОЛГОГРАД, 12 июл - РИА Новости. Бывшей заместительнице главного врача Даниловской районной больницы Волгоградской области ограничили свободу после смерти пациента, которому не провели диагностику, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК России по региону.
По данным ведомства, в августе 2017 года в больницу Даниловского района поступил 71-летний пациент, его осмотрела замглавврача, которая дежурила в тот день. Она поставила мужчине предварительный диагноз и отправила в терапевтическое отделение. За три дня состояние его ухудшилось, по информации СК, ему нужна была консультация хирурга, но ее врач так и не назначила, в результате пенсионер скончался от хронической язвы.
"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)… Приговором суда виновной назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Кроме того, она лишена права заниматься врачебной и иной медицинской деятельностью сроком на 2 года", - говорится в сообщении ведомства.
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