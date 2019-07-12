Новое правительство Севастополя сформируют в течение месяца

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Новое правительство Севастополя будет сформировано в течение месяца, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев.

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев.

"Думаю, что процесс этот (формирования правительства) не затянется - в течение, наверное, ближайшего месяца с командой вопрос будет решен", - сказал Развожаев.