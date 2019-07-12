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РИА Новости

Новое правительство Севастополя сформируют в течение месяца

Вчера, 15:43
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Новое правительство Севастополя будет сформировано в течение месяца, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев.
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев (справа) во время встречи
11 июля, 21:06
Эксперт: назначение Развожаева врио главы Севастополя – удачное решение
"Думаю, что процесс этот (формирования правительства) не затянется - в течение, наверное, ближайшего месяца с командой вопрос будет решен", - сказал Развожаев.
Он добавил, что нынешнее правительство формально ушло в отставку. Развожаев также не стал комментировать работу команды Дмитрия Овсянникова, отметив, что хотел бы обсуждать предстоящие задачи.
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Михаил РазвожаевСевастопольРоссияПолитика
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