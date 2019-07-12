Пожарные проливают помещения в Госархиве литературы и искусства в Москве

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели ведут проливку помещения Российского государственного архива литературы и искусства после пожара, сообщил журналистам врио руководителя ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов.

Крупный пожар в РГАЛИ возник днем в пятницу. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, пожар уже потушен. По информации МЧС, горела некая "бумажная продукция", архивные это документы или нет, пока неясно. Очаг возгорания, предположительно, был на четвертом этаже. Масштабы ущерба пока неизвестны.

"Пожар начался в служебном помещении. В настоящее время пожар ликвидирован. Тушение осложнялось высокой задымлённостью... Сейчас проводится проливка помещения и разбор конструкций", - сказал Желтов.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, пожарные проливают помещения на четвертом этаже. Сотрудники полиции оцепили улицу. Само здание не выглядит повреждённым, не видно следов открытого горения. На месте происшествия находится большое количество сотрудников МЧС и пресса.