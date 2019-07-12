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РИА Новости

Пожарные проливают помещения в Госархиве литературы и искусства в Москве

Вчера, 15:39
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© АГН "Москва" / Андрей НикеричевПоследствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели ведут проливку помещения Российского государственного архива литературы и искусства после пожара, сообщил журналистам врио руководителя ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов.
Крупный пожар в РГАЛИ возник днем в пятницу. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, пожар уже потушен. По информации МЧС, горела некая "бумажная продукция", архивные это документы или нет, пока неясно. Очаг возгорания, предположительно, был на четвертом этаже. Масштабы ущерба пока неизвестны.
"Пожар начался в служебном помещении. В настоящее время пожар ликвидирован. Тушение осложнялось высокой задымлённостью... Сейчас проводится проливка помещения и разбор конструкций", - сказал Желтов.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, пожарные проливают помещения на четвертом этаже. Сотрудники полиции оцепили улицу. Само здание не выглядит повреждённым, не видно следов открытого горения. На месте происшествия находится большое количество сотрудников МЧС и пресса.
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Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) — крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства. В документах РГАЛИ сосредоточена информация о культурной жизни страны, о различных этапах развития литературы, искусства и общественной мысли, о творческих контактах представителей отечественной и зарубежной культуры, отмечается на сайте архива.
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