При пожаре в РГАЛИ ценные документы не пострадали, заявили в Росархиве

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ценные документы при крупном пожаре в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), по предварительным данным, не пострадали, но размер ущерба еще предстоит выяснить, сказали РИА Новости в пресс-службе Росархива.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ РИА Новости сообщили, что открытое горение в РГАЛИ на севере Москвы удалось ликвидировать.

"Размер ущерба выясняется. Мы надеемся, что ущерб для документов минимальный. Очень важно, чтобы все сейчас сохраняли спокойствие и дали поработать профессионалам. Насколько мы знаем на данный момент, вроде бы ценные документы не пострадали. Информация предварительная, работа по ликвидации пожара продолжается", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из-за сильного задымления на двух этажах архива из здания эвакуировали около 100 человек. По данным спасателей, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. По их выражению, горела некая "бумажная продукция". Архивные ли это документы или нет, пока неясно.

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) — крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства.