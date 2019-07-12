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РИА Новости

Минпромторг готов дополнить список авто, облагаемых налогом на роскошь

Вчера, 16:04
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© Фото : BugattiАвтомобиль Bugatti Veyron Super Sport
Автомобиль Bugatti Veyron Super Sport
© Фото : Bugatti
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ готов дополнить список люксовых автомобилей стоимостью выше 3 миллионов рублей, облагаемых так называемым "налогом на роскошь", по предложению Налоговой службы, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Счетная палата РФ ранее в июне сообщила, что обнаружила несколько марок дорогих автомобилей, которые не попали в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, и предлагает усовершенствовать действующий механизм взымания так называемого налога на роскошь. По данным контрольного ведомства, в списке Минпромторга не оказалось таких представителей премиального класса машин, как TeslaMotors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron GrandSport.
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Контрольное ведомство также отмечает, что для некоторых "списочных" машин повышающий коэффициент транспортного налога не применяется в первый год выпуска.
"Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий применению в очередном налоговом периоде, размещается не позднее 1 марта очередного налогового периода на официальном сайте Минпромторга в сети интернет и формируется на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, предоставленной в Минпромторг производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств. Перечень периодически обновляется, при этом транспортные средства Mercedes-AMGS 63 4MATIC содержатся в перечне (позиция 342). Минпромторг готов по предложениям ФНС России дополнить перечень теми автомобилями, которые не производятся в России и официально не импортируются, но ввозятся гражданами самостоятельно", - поясняет ведомство.
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По действующему законодательству, владельцы автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в пять-десять миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.
Сами ставки транспортного налога утверждаются на уровне регионов и отличаются в зависимости от территории, а конкретный перечень автомобилей, попадающих под повышенное налогообложение, утверждает Минпромторг, сейчас в него входит 1193 модели.
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АвтоМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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