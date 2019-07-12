Суд в Вильнюсе утвердил решение о блокировке сайта Sputnik

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вильнюсский окружной административный суд утвердил решение национальной комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке сайта Sputnik Литва. Об этом говорится в сообщении сайта в Telegram.

Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Поводом для запрета стала жалоба Литовского радио и телевидения на нарушения авторского права: как утверждали представители LRT, агентство размещало их материалы без разрешения.

Кроме того, на блокировке сайта настаивали депутаты от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис. Они заявляли, что материалы, опубликованные Sputnik Литва, "искажают реальность" литовской политики, в том числе историю так называемых литовских партизан.

Эту инициативу прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. "Не знаю даже, как нам в России на это реагировать. Ну не литовские же сайты запрещать", — сказала она РИА Новости.

По мнению главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, Литва запрещает доступ к Sputnik, потому что его повестка не вписывается в "мейнстрим местных каналов".

Руководитель международного отдела СЖР Тимур Шафир сообщил РИА Новости, что союз собирается поднимать тему блокировки на всех международных площадках и форумах.

Кроме того, в конце мая в аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, гражданина Латвии. Журналиста обыскали и допросили, а затем вручили ему документ, в котором говорилось, что он представляет "угрозу для национальной безопасности". Касема внесли в список нежелательных лиц в Литве, ему запретили въезд в страну на пять лет.