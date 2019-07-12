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РИА Новости
Медиавойны

Суд в Вильнюсе утвердил решение о блокировке сайта Sputnik

Вчера, 15:37
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип международного информационного агентства и радио Sputnik
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вильнюсский окружной административный суд утвердил решение национальной комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке сайта Sputnik Литва. Об этом говорится в сообщении сайта в Telegram.
Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Поводом для запрета стала жалоба Литовского радио и телевидения на нарушения авторского права: как утверждали представители LRT, агентство размещало их материалы без разрешения.
Стенд телеканала RT
9 июля, 14:33
Форум свободной прессы без прессы. Почему RT и Sputnik не пустили в ЛондонНа форум свободной прессы в Британию не пустили RT и Sputnik. Причина проста – они не нравятся Лондону. А вот собственные таблоиды, которые публикуют фейки, вполне по душе.
Кроме того, на блокировке сайта настаивали депутаты от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис. Они заявляли, что материалы, опубликованные Sputnik Литва, "искажают реальность" литовской политики, в том числе историю так называемых литовских партизан.
Эту инициативу прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. "Не знаю даже, как нам в России на это реагировать. Ну не литовские же сайты запрещать", — сказала она РИА Новости.
По мнению главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, Литва запрещает доступ к Sputnik, потому что его повестка не вписывается в "мейнстрим местных каналов".
Руководитель международного отдела СЖР Тимур Шафир сообщил РИА Новости, что союз собирается поднимать тему блокировки на всех международных площадках и форумах.
Папка с логотипом Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию. Архивное фото
5 июля, 11:43
Литва закрывает "российское", а России это почему-то не нравитсяМИД РФ призывает ОБСЕ оценить действия Литвы, которая заблокировала семь сайтов, транслировавших российские телеканалы. Литовцы недоумевают: а что мы такого сделали?
Кроме того, в конце мая в аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, гражданина Латвии. Журналиста обыскали и допросили, а затем вручили ему документ, в котором говорилось, что он представляет "угрозу для национальной безопасности". Касема внесли в список нежелательных лиц в Литве, ему запретили въезд в страну на пять лет.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Как отмечали в российском МИД, эти действия говорят о явных признаках скоординированной линии Прибалтийских государств и наглядно демонстрируют, "чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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МедиавойныSputnikЛитваВ мире
Популярные комментарии
Свобода слова по европейски))
12 июля, 16:22
Семенов Алексей
490210
Путин сегодня поздравил президента Литвы с инаугурацией, так что про ответку можно забыть как и с Грузией.
12 июля, 15:50
nn oo
800007
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