Смертельная схватка белых акул попала на видео

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
На кадрах видно, как одна из хищниц подплыла к рыболовной приманке возле лодки, после чего на нее внезапно напала более крупная особь. После этого оба животных скрылись под водой.
Позже журналисты опубликовали фото, запечатлевшее итог этого сражения. Исследователи выловили останки одной из акул, которая оказалась практически разрублена пополам челюстями противника.
That Bite Though: Great White Shark Gets Mutilated By Rival Shark! - https://t.co/dlbuWDUztl via @Worldstar— nateonthebeat (@nateonthebeat) 12 июля 2019 г.