Паслер: у Оренбуржья есть все для успешного развития

ОРЕНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Оренбург располагает всеми необходимыми ресурсами для успешного развития, считает временно исполняющий обязанности губернатора области Денис Паслер.

У Оренбургской области есть все, что необходимо для развития. Главные слагаемые экономического роста – человеческий капитал, инженерная мысль, бизнес-инициатива, богатая сырьевая база. Национальные проекты – драйверы развития. Участие в них позволит области значительно ускорить позитивные процессы в экономике, в социальной сфере, в развитии инфраструктуры", - сказал глава региона.

При этом он выразил уверенность в том, что положительные изменения оренбуржцы увидят уже в этом году.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства, Паслер посетил прошедший в Оренбурге VIII международный молодежный форум "Инженеры будущего", где осмотрел промышленно-техническую выставку региона.

По словам собеседника агентства, в работе форуме участвовали студенты Оренбургского госуниверситета. Они же – участники грантового конкурса Росмолодежи на лучший проект.

Обладателями грантовой поддержки стали участники из Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбургской области. Всего экспертная комиссия отобрала восемь молодежных инициатив, из которых три принадлежат оренбуржцам. Общая сумма грантовой поддержки составила 4,12 миллиона рублей.

В числе победителей – проект студента Аэрокосмического института Оренбургского государственного университета (ОГУ) Азата Баимова по профориентации молодежи в сфере инженерного творчества на базе креативных лабораторий "РобоСтарт56" в разных районах Оренбуржья. Комплекты роботов будут разосланы по 42 районным общеобразовательным школам и нескольким школам областного центра. Обучение будущих руководителей лабораторий проведут студенты Аэрокосмического института ОГУ. Проект позволит школьникам изучать основы робототехники, схемотехники, теории автоматического управления и программирования микроконтроллеров, разрабатывать мобильные приложения.