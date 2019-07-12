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2019-07-12T15:33Z
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РИА Новости
Оренбургская область

Паслер: у Оренбуржья есть все для успешного развития

Вчера, 15:33
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© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиВрио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Оренбург располагает всеми необходимыми ресурсами для успешного развития, считает временно исполняющий обязанности губернатора области Денис Паслер.
У Оренбургской области есть все, что необходимо для развития. Главные слагаемые экономического роста – человеческий капитал, инженерная мысль, бизнес-инициатива, богатая сырьевая база. Национальные проекты – драйверы развития. Участие в них позволит области значительно ускорить позитивные процессы в экономике, в социальной сфере, в развитии инфраструктуры", - сказал глава региона.
При этом он выразил уверенность в том, что положительные изменения оренбуржцы увидят уже в этом году.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства, Паслер посетил прошедший в Оренбурге VIII международный молодежный форум "Инженеры будущего", где осмотрел промышленно-техническую выставку региона.
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По словам собеседника агентства, в работе форуме участвовали студенты Оренбургского госуниверситета. Они же – участники грантового конкурса Росмолодежи на лучший проект.
Обладателями грантовой поддержки стали участники из Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбургской области. Всего экспертная комиссия отобрала восемь молодежных инициатив, из которых три принадлежат оренбуржцам. Общая сумма грантовой поддержки составила 4,12 миллиона рублей.
В числе победителей – проект студента Аэрокосмического института Оренбургского государственного университета (ОГУ) Азата Баимова по профориентации молодежи в сфере инженерного творчества на базе креативных лабораторий "РобоСтарт56" в разных районах Оренбуржья. Комплекты роботов будут разосланы по 42 районным общеобразовательным школам и нескольким школам областного центра. Обучение будущих руководителей лабораторий проведут студенты Аэрокосмического института ОГУ. Проект позволит школьникам изучать основы робототехники, схемотехники, теории автоматического управления и программирования микроконтроллеров, разрабатывать мобильные приложения.
Следующий IX Международный молодёжный промышленный форум "Инженеры будущего-2020" примет Пензенская область.

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