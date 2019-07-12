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2019-07-12T16:24Z
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РИА Новости

В ЛНР сообщили о задержании бывшего украинского военного

Вчера, 15:31
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Бывшего военнослужащего ВС Украины задержали на территории недействующей военной части в Луганске, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.
"В ходе проведения мероприятий паспортного контроля подразделением луганской комендатуры, в районе, где до 2014 года размещалась военная часть в/ч А 1973 ВС Украины, был задержан гражданин Украины", - рассказал Осадчий.
Он уточнил, что задержанный мужчина проходил службу в этой части до 2017 года, но уже на подконтрольной Киеву территории. Сообщается, что он самостоятельно прибыл в Луганск навестить своих родственников, линию боевого соприкосновения пересек официально через КПВВ "Майорск".
"О том, что делал на бывшей территории своей части внятно пояснить не может. Луганской комендатурой продолжаются мероприятия проверки задержанного на причастность к участию в боевых действиях в составе ВСУ против ополченцев народных республик", - пояснил начальник пресс-службы Народной милиции.
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