В ЛНР сообщили о задержании бывшего украинского военного

ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Бывшего военнослужащего ВС Украины задержали на территории недействующей военной части в Луганске, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

"В ходе проведения мероприятий паспортного контроля подразделением луганской комендатуры, в районе, где до 2014 года размещалась военная часть в/ч А 1973 ВС Украины, был задержан гражданин Украины", - рассказал Осадчий.

Он уточнил, что задержанный мужчина проходил службу в этой части до 2017 года, но уже на подконтрольной Киеву территории. Сообщается, что он самостоятельно прибыл в Луганск навестить своих родственников, линию боевого соприкосновения пересек официально через КПВВ "Майорск".