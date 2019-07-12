Посол Франции назвала условие улучшения отношений с Россией

"Франция твердо верит в необходимость диалога с Россией. Прежде всего, я думаю об Украине. Россия должна создать возможности для продвижения урегулирования конфликта в целях улучшения глобальных отношений с Францией, отношений с ЕС", - сказала дипломат в ходе приема, посвященного Дню взятия Бастилии.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.