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РИА Новости

Посол Франции назвала условие улучшения отношений с Россией

Вчера, 15:29
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в РФ Сильви-Аньес Берманн на IV Восточном экономическом форуме
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в РФ Сильви-Аньес Берманн на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия, чтобы улучшить отношения с Францией и ЕС, должна создать возможности для продвижения урегулирования конфликта на Украине, заявила посол республики в Москве Сильви Берманн.
"Франция твердо верит в необходимость диалога с Россией. Прежде всего, я думаю об Украине. Россия должна создать возможности для продвижения урегулирования конфликта в целях улучшения глобальных отношений с Францией, отношений с ЕС", - сказала дипломат в ходе приема, посвященного Дню взятия Бастилии.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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