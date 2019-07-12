В Башкирии шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок

УФА, 12 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок около деревни Локотки на трассе близ Уфы, сообщили в ГИБДД по Башкирии.

По данным ведомства, авария произошла на автодороге Уфа-Оренбург. Столкнулись Volkswagen и Datsun.

"В результате аварии из первой иномарки с травмами доставлены 39-летняя женщина и ее трехгодовалая дочь. Из другого автомобиля пострадали четверо пассажиров - молодые люди 17-19 лет", - сообщает Госавтоинспекция республики.