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РИА Новости

В Башкирии шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок

Вчера, 15:27
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УФА, 12 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок около деревни Локотки на трассе близ Уфы, сообщили в ГИБДД по Башкирии.
По данным ведомства, авария произошла на автодороге Уфа-Оренбург. Столкнулись Volkswagen и Datsun.
"В результате аварии из первой иномарки с травмами доставлены 39-летняя женщина и ее трехгодовалая дочь. Из другого автомобиля пострадали четверо пассажиров - молодые люди 17-19 лет", - сообщает Госавтоинспекция республики.
Ведомство отмечает, что водители автомобилей - 40-летний и 18-летний мужчины - не пострадали. Инспекторы дорожной службы выясняют обстоятельства ДТП.
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Республика БашкортостанГИБДД МВД РФУфаПроисшествия
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