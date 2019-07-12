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РИА Новости

В Албании задержали россиянина, подозреваемого в терроризме

Вчера, 15:25
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БЕЛГРАД, 12 июл - РИА Новости. Полиция Албании задержала находящегося в международном розыске по подозрению в терроризме гражданина РФ, который попал в страну в качестве нелегального мигранта с Ближнего Востока, сообщило ведомство.
Обнаружить и задержать подозреваемого удалось благодаря совместным действиям полиции Албании, местного отделения Интерпола и спецслужб страны.
"Задержанный Р.М. 34-х лет, который родился и проживает в городе Норильск, будет экстрадирован в Россию, где разыскивается по статье "терроризм"… Он проник на территорию Албании в качестве нелегального мигранта", - сообщило управление полиции в Facebook.
"Гражданин был объявлен в розыск Интерполом после того, как суд Надтеречного района Чеченской Республики выдал 8 апреля 2015 года постановление о его аресте за "участие в террористической организации", - отметило ведомство.
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Уточняется, что в июне 2013 года задержанный сбежал из России в Сирию, где присоединился к террористической группировке ИГ*, и "активно участвовал в боевых действиях против государственных вооруженных сил Сирии".
В Албании он лишен свободы и ожидает экстрадиции на основании статьи "участие в незаконных вооруженных формированиях в иностранном государстве".
* Террористическая организация, запрещена в России
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