В Москве ликвидировали открытое горение в РГАЛИ

Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019

Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Открытое горение в Российском государственном архиве литературы и искусства на севере Москвы удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"В 15.09 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из-за сильного задымления на двух этажах архива из здания эвакуировали около 100 человек. По данным спасателей, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. По их выражению, горела некая "бумажная продукция". Архивные ли это документы или нет, пока неясно.

"Пока неизвестно…, какой ущерб произвел пожар. Пострадавших нет. Эвакуация прошла до приезда пожарных. Очаг возгорания, предположительно, был на четвертом этаже", - заявил РИА Новости на месте ЧП представитель архива.

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) — крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства.