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РИА Новости

В Москве ликвидировали открытое горение в РГАЛИ

Вчера, 15:25
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Открытое горение в Российском государственном архиве литературы и искусства на севере Москвы удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"В 15.09 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из-за сильного задымления на двух этажах архива из здания эвакуировали около 100 человек. По данным спасателей, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. По их выражению, горела некая "бумажная продукция". Архивные ли это документы или нет, пока неясно.
"Пока неизвестно…, какой ущерб произвел пожар. Пострадавших нет. Эвакуация прошла до приезда пожарных. Очаг возгорания, предположительно, был на четвертом этаже", - заявил РИА Новости на месте ЧП представитель архива.
Вчера, 15:09
Движение на Выборгской улице в Москве перекрыли из-за пожара в РГАЛИ
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) — крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства.
В документах РГАЛИ сосредоточена информация о культурной жизни страны, о различных этапах развития литературы, искусства и общественной мысли, о творческих контактах представителей отечественной и зарубежной культуры, отмечается на сайте архива.
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