Медведчук предложил Украине вариант нормализации отношений с Россией

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Украине надо договориться о "прагматичных экономических отношениях" с Россией, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Когда мы говорим о нормализации отношений с Россией, то, прежде всего, надо садиться и договариваться. И в первую очередь – о прагматичных экономических отношениях", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в пятницу.
По его мнению, не надо опять "целоваться", надо "жить в соответствии со своими интересами".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.