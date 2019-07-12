Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T15:19Z
https://ria.ru/20190712/1556465860.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155639/46/1556394619_0:1315:2048:2467_1036x0_80_0_0_4802189e9377b9ab0266db300efe1498.jpg
РИА Новости

Медведчук предложил Украине вариант нормализации отношений с Россией

Вчера, 15:19
1334
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Украине надо договориться о "прагматичных экономических отношениях" с Россией, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Когда мы говорим о нормализации отношений с Россией, то, прежде всего, надо садиться и договариваться. И в первую очередь – о прагматичных экономических отношениях", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в пятницу.
По его мнению, не надо опять "целоваться", надо "жить в соответствии со своими интересами".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
11 июля, 15:42
Медведчук считает, что Зеленский борется с оппозицией методами Порошенко
25241116
Обсудить 1
Виктор МедведчукРоссияУкраина
Рекомендуем
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в РФ Сильви-Аньес Берманн на IV Восточном экономическом форуме
Посол Франции назвала условие улучшения отношений с Россией
РИА
Новости
В ЛНР сообщили о задержании бывшего украинского военного
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. 12 июля 2019
Путин обсудил с членами Совбеза отношения с Украиной
Здание Министерства иностранных дел РФ
США питают иллюзии, что на Россию можно надавить санкциями, заявили в МИД
Лента
новостей
Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
РВИО: противодействие Запада "Бессмертному полку" способствует новой войне
Здание Министерства иностранных дел Швеции
Швеция отказалась подписать конвенцию ООН о полном запрете ядерного оружия
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал американские санкции бессмысленными
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле рассказали, с каких слов Путин начал разговор с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада так и не продвинулась в решении конфликта в Донбассе, считает эксперт
Активисты из организации Белые каски в Сирии
В докладе МУФС игнорируется связь "Белых касок" с боевиками, заявил Шульгин
Владимир Путин во время телефонного разговора
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Телемост между Россией и Украиной. Прямая трансляция
Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Петровского района Донецка. 25 июня 2019
Басурин сравнил ситуацию с обстрелами ДНР с той, что была в 2014-2015 годах
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурора Украины вызвали на допрос по делу об участнике "евромайдана"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
Лента новостейМолния