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РИА Новости
Культура

Сыгравшего Овечкина актера оштрафовали за брань в аэропорту Краснодара

Вчера, 15:17
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© Фото : страница Тимура Ефременкова в InstagramТимур Ефременков
Тимур Ефременков
© Фото : страница Тимура Ефременкова в Instagram
СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Актер Тимур Ефременков, сыгравший хоккеиста Александра Овечкина в фильме "Чемпионы", оштрафован судом на 500 рублей за мелкое хулиганство в аэропорту Краснодара, сообщил РИА Новости представитель Советского районного суда краевой столицы.
Ранее сообщалось, что ночью в пятницу полиция забрала в отделение актера Ефременкова, который на входе в аэропорт бранился и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности. Позже актер в выложенном в Instagram видео продолжил оскорблять сотрудников аэропорта, и заявил, что в ходе досмотра в аэропорту сотрудники обнаружили у него подозрительный брелок. В отношении дебошира был составлен протокол об административном нарушении по статье "мелкое хулиганство".
"Сегодня к нам был доставлен административный задержанный Ефременков Тимур. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.1. КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Ему назначено административное наказание в виде штрафа 500 рублей", - пояснил собеседник агентства.
Ефременков сыграл в более чем 70 фильмах, в том числе в картине Дмитрия Дюжева "Чемпионы", где исполнил роль хоккеиста сборной России Александра Овечкина.
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