Сыгравшего Овечкина актера оштрафовали за брань в аэропорту Краснодара

Ранее сообщалось, что ночью в пятницу полиция забрала в отделение актера Ефременкова, который на входе в аэропорт бранился и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности. Позже актер в выложенном в Instagram видео продолжил оскорблять сотрудников аэропорта, и заявил, что в ходе досмотра в аэропорту сотрудники обнаружили у него подозрительный брелок. В отношении дебошира был составлен протокол об административном нарушении по статье "мелкое хулиганство".