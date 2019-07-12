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РИА Новости

Площадь пожара в РГАЛИ выросла до 150 квадратных метров

Вчера, 15:13
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Площадь пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства на севере Москвы составляет 150 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из-за сильного задымления на двух этажах архива из здания эвакуировали около 100 человек. По их выражению, горела некая "бумажная продукция". Архивные ли это документы или нет, пока неясно.
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Изначально площадь пожара составляла 10 квадратных метров.
В 14.55 мск пожар был локализована. В пресс-службе столичного главка МЧС РФ уточнили, что площадь локализации пожара составила 150 квадратных метров.
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