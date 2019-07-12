Площадь пожара в РГАЛИ выросла до 150 квадратных метров

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Площадь пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства на севере Москвы составляет 150 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из-за сильного задымления на двух этажах архива из здания эвакуировали около 100 человек. По их выражению, горела некая "бумажная продукция". Архивные ли это документы или нет, пока неясно.