Площадь пожара в РГАЛИ выросла до 150 квадратных метров

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Площадь пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства на севере Москвы составляет 150 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из-за сильного задымления на двух этажах архива из здания эвакуировали около 100 человек. По их выражению, горела некая "бумажная продукция". Архивные ли это документы или нет, пока неясно.
Изначально площадь пожара составляла 10 квадратных метров.
В 14.55 мск пожар был локализована. В пресс-службе столичного главка МЧС РФ уточнили, что площадь локализации пожара составила 150 квадратных метров.