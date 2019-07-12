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РИА Новости

Медведев поделился впечатлением от дорог в Ставрополе

Вчера, 15:10
15240
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев инспектирует объекты на территории микрорайона "Российский" в Ставрополе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев инспектирует объекты на территории микрорайона Российский в Ставрополе
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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СТАВРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки на Ставрополье пообщался с местными жителями и поделился впечатлениями от дорог и нового микрорайона.
Медведев спросил горожан об условиях жизни и инфраструктуре. Те в ответ рассказали, что в Ставрополе много детских площадок, школ, детских садов, а также хорошие дороги.

"Дороги неплохие. Я сейчас проехал, посмотрел. Вижу изменения, которые за последние годы произошли. Надеюсь, что и дальше так будет", — сказал Медведев.

Перед встречей с жителями премьер осмотрел новый микрорайон Российский, где губернатор Владимир Владимиров рассказал о строящихся объектах. "Хорошая идея, потому что все вместе сразу строится: жилье, детские сады, ясли, в том числе и школы", — сказал глава региона.
Медведев заметил, что все объекты будут работать сразу после введения в эксплуатацию.
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым. 8 июля 2019
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"Самое главное, чтобы такие проекты у нас по всей стране реализовывались", — добавил премьер.
Кроме того, Медведев поделился с жителями впечатлениями от музыкального фонтана на площади Святого князя Владимира. Это самый большой фонтан на юге России. Премьер назвал достопримечательность волшебной, а жители рассказали, что это их любимое место.
8135271497
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Дмитрий МедведевСтавропольОбщество
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