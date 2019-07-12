Медведев поделился впечатлением от дорог в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки на Ставрополье пообщался с местными жителями и поделился впечатлениями от дорог и нового микрорайона.

Медведев спросил горожан об условиях жизни и инфраструктуре. Те в ответ рассказали, что в Ставрополе много детских площадок, школ, детских садов, а также хорошие дороги.

"Дороги неплохие. Я сейчас проехал, посмотрел. Вижу изменения, которые за последние годы произошли. Надеюсь, что и дальше так будет", — сказал Медведев.

Перед встречей с жителями премьер осмотрел новый микрорайон Российский, где губернатор Владимир Владимиров рассказал о строящихся объектах. "Хорошая идея, потому что все вместе сразу строится: жилье, детские сады, ясли, в том числе и школы", — сказал глава региона.

Медведев заметил, что все объекты будут работать сразу после введения в эксплуатацию.

"Самое главное, чтобы такие проекты у нас по всей стране реализовывались", — добавил премьер.