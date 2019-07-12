Движение на Выборгской улице в Москве перекрыли из-за пожара в РГАЛИ

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение на Выборгской улице в Москве перекрыли из-за пожара в Госархиве литературы и искусства, сообщает пресс-служба центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее сообщалось об эвакуации людей после возгорания в пятиэтажном административном здании по адресу улица Выборгская, дом 3, корпус 1. Из-за сильного задымления на двух этажах архива из здания эвакуировали около 100 человек.