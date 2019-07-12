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РИА Новости

Движение на Выборгской улице в Москве перекрыли из-за пожара в РГАЛИ

Вчера, 15:09
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение на Выборгской улице в Москве перекрыли из-за пожара в Госархиве литературы и искусства, сообщает пресс-служба центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее сообщалось об эвакуации людей после возгорания в пятиэтажном административном здании по адресу улица Выборгская, дом 3, корпус 1. Из-за сильного задымления на двух этажах архива из здания эвакуировали около 100 человек.
"Из-за возгорания в доме 3 на Выборгской улице перекрыто движение от Ленинградского шоссе до улицы Адмирала Макарова. На месте работают оперативные службы", - написала пресс-служба ЦОДД в Twitter.
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