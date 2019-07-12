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РИА Новости

Вертолет со спасателями прибыл в район Тувы

Вчера, 15:08
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© Пресс-служба МВД по Республике ТываНа месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
© Пресс-служба МВД по Республике Тыва
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следователи, врачи и спасатели прибыли на вертолете Ми-8 в Бай-Тайгинский район Тувы, где при пересечении реки затонул автомобиль "УАЗ", сообщил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС РФ.
В Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки "УАЗ". По данным ГИБДД, погибли девять человек, из них семеро детей, двое спасены, еще одного человека не могут найти. Управление МВД по Туве сообщает о шести погибших несовершеннолетних.
Спасательная операция МЧС России в Бай-Тайгинском районе Тувы, где перевернулась автомашина УАЗ
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Местный житель рассказал о водителе перевернувшегося в Туве УАЗа
"Вертолет Ми-8 в 17.35 по местному времени (13.35 мск) прибыл на место затопления машины в реке", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что на борту вертолета Ми-8 "Тува Авиа" находились семь спасателей, пять врачей, два следователя, а также психологи.
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ГИБДД МВД РФМЧС РФРоссияТуваПроисшествия
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