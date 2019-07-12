Вертолет со спасателями прибыл в район Тувы

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следователи, врачи и спасатели прибыли на вертолете Ми-8 в Бай-Тайгинский район Тувы, где при пересечении реки затонул автомобиль "УАЗ", сообщил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС РФ.

В Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки "УАЗ". По данным ГИБДД, погибли девять человек, из них семеро детей, двое спасены, еще одного человека не могут найти. Управление МВД по Туве сообщает о шести погибших несовершеннолетних.

"Вертолет Ми-8 в 17.35 по местному времени (13.35 мск) прибыл на место затопления машины в реке", - сказал собеседник агентства.