Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T15:11Z
https://ria.ru/20190712/1556465172.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155579/86/1555798625_0:90:2613:1560_1036x0_80_0_0_07a78350d6953b6504d4a083b570c8de.jpg
РИА Новости

Премьер Молдавии хочет попросить у Саакашвили помощи в проведении реформ

Вчера, 15:11
7785
© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© AP Photo / Czarek Sokolowski
КИШИНЕВ, 12 июл — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду сообщила, что хотела бы получить помощь экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили в проведении реформы системы юстиции.
"Мы ведем переговоры со специалистами из периода правления Саакашвили. Мы разрабатываем проекты по реформированию системы юстиции. Господин Саакашвили сейчас участвует в предвыборной кампании на Украине, и он очень занят, но до конца августа у нас будут разговоры на эту тему", - сказала Санду в интервью изданию Cotidianul.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
24 июня, 12:48
Саакашвили призвал продолжить акции протеста в Тбилиси
По ее словам, сейчас в бюджете не хватает денег, чтобы пригласить команду экспертов, но Санду рассчитывает получить помощь международных партнеров.
Саакашвили ранее выразил поддержку правительству Санду и заявил, что готов помогать и делиться опытом.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал в Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>

Михаил Саакашвили
23 июня, 00:55
Саакашвили обвинил россиян в "наглости"
35001619
Обсудить 6
Майя СандуМихаил СаакашвилиМолдавияВ мире
Рекомендуем
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
Суд в Вильнюсе утвердил решение о блокировке сайта Sputnik
Лента
новостей
Блюда на шведском столе
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Грузинские виноделы устроили митинг из-за слов гендиректора "Рустави 2"
Актер Сергей Безруков во время интервью в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. 10 июня 2018
Сергей Безруков раскритиковал журналистов за ложную информацию о "Бендере"
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Виноделы собрались у офиса "Рустави 2" и потребовали отдать им гендиректора
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Певица Светлана Лобода
СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
Порошенко ответил на предложение Зеленского люстрировать его
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Золоотвал ТЭЦ-5 в Новосибирске
"Сибирские мальдивы" закрыли от любителей селфи
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве
В городе Среднеколымске республики Саха мужчина расстрелял наряд дежурной части полиции. 12 июля 2019
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
Лента новостейМолния