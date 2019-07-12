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РИА Новости
Война в Сирии

В докладе МУФС игнорируется связь "Белых касок" с боевиками, заявил Шульгин

Вчера, 15:00
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© AFP 2019 / Omar Haj KadourАктивисты из организации "Белые каски" в Сирии
Активисты из организации Белые каски в Сирии
© AFP 2019 / Omar Haj Kadour
ГААГА, 12 июл - РИА Новости. В докладе Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в городе Дума игнорируется связь "Белых касок" с террористами, заявил постпред САР при ОЗХО Бассам Саббаг.
"Также проглядываются некоторые выпады в сторону сирийского правительства, в то время как игнорируется связь "Белых касок" и других террористических организаций, таких как "Фронт ан-Нусра" (запрещена в РФ) и тех, кто стоит разжиганием войны против Сирии", - сказал Саббаг на брифинге.
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Бассам Саббаг также сказал, что после появления первого доклада МУФС Дамаск последовательно высказывал свою глубокую обеспокоенность методологией команды миссии.
"Что касается первого доклада миссии, то Сирия неоднократно высказывала свою обеспокоенность относительно методологии работы команды Миссии по установлению фактов", - сказал он.
По его словам, доклад МУФС по инциденту в Думе содержит показания свидетелей, не заслуживающих доверия, и примеры ненадлежащей работы с образцами. Как добавил постпред САР, работа МУФС привела к тому, что у ряда стран возникли вопросы относительно результатов работы экспертов, что тем самым ставит под вопрос доверие к работе миссии.
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Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте в апреле прошлого года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
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