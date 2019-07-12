Пробы из сирийской Думы долго не анализировали, заявил Шульгин

ГААГА, 12 июл - РИА Новости. Отобранные специалистами МУФС пробы мёртвым грузом долгое время лежали в Гааге, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Никто их не анализировал. Ссылались на то, что уполномоченная лаборатория перегружена и "руки не дотягиваются". Неохотно делились с сирийцами причитающейся им долей отобранных образцов. Делали это под большим нажимом. Волей-неволей возникало впечатление, что образцы и работа в самой Думе для МУФС не представляли большого интереса. Главное, как обычно, - насобирать информацию из социальных сетей и от групп, ассоциирующих себя с террористами", добавил он.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте в апреле прошлого года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще в марте сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте, где расположена Дума, провокации с инсценировкой применения химоружия.