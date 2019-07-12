Пробы из сирийской Думы долго не анализировали, заявил Шульгин

"Никто их не анализировал. Ссылались на то, что уполномоченная лаборатория перегружена и "руки не дотягиваются". Неохотно делились с сирийцами причитающейся им долей отобранных образцов. Делали это под большим нажимом. Волей-неволей возникало впечатление, что образцы и работа в самой Думе для МУФС не представляли большого интереса. Главное, как обычно, - насобирать информацию из социальных сетей и от групп, ассоциирующих себя с террористами", добавил он.