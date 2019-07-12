В Москве локализовали пожар в государственном архиве литературы и искусства

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства на севере Москвы удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из-за сильного задымления на двух этажах архива из здания эвакуировали около 100 человек. По данным спасателей, площадь пожара составляла 10 квадратных метров. По их выражению, горела некая "бумажная продукция". Архивные ли это документы или нет, пока неясно.
РГАЛИ горит! RGALI is burning. Heartbreaking. Russian State Archive of Literature and Art pic.twitter.com/9QpaJ1kDp2— Elena Razlogova (@erazlogo) 12 июля 2019 г.
"В 14.55 пожар локализован", - сказал собеседник агентства.