Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T15:00Z
https://ria.ru/20190712/1556464998.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Москве локализовали пожар в государственном архиве литературы и искусства

Вчера, 15:00
260
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства на севере Москвы удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из-за сильного задымления на двух этажах архива из здания эвакуировали около 100 человек. По данным спасателей, площадь пожара составляла 10 квадратных метров. По их выражению, горела некая "бумажная продукция". Архивные ли это документы или нет, пока неясно.
"В 14.55 пожар локализован", - сказал собеседник агентства.
000001
Обсудить 0
МЧСПроисшествия
Рекомендуем
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
В МЧС рассказали подробности пожара в РГАЛИ
РИА
Новости
Площадь пожара в РГАЛИ выросла до 150 квадратных метров
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
В Москве ликвидировали открытое горение в РГАЛИ
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
Почти сто человек эвакуировали из РГАЛИ
Лента
новостей
Пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства
В Москве в Государственном архиве литературы и искусства произошел пожар
В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
Здание Российского государственного архива литературы и искусства, где произошел пожар. 12 июля 2019
Сотрудница РГАЛИ: на этаже, где случился пожар, не было ценных документов
Сотрудники противопожарной службы у здания Российского государственного архива литературы и искусства в Москве
Пожарные закончили проливку снаружи здания РГАЛИ
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
Документы не сгорели при пожаре в РГАЛИ
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
Пожарные проливают помещения в Госархиве литературы и искусства в Москве
Китай не раскрыл гражданство иностранцев, задержанных по делу о наркотиках
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал американские санкции бессмысленными
Движение на Выборгской улице в Москве перекрыли из-за пожара в РГАЛИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
Лента новостейМолния