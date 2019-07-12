"Калашников" раскрыл подробности проектирования новейшего АК-12

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Концерн "Калашников" на своем информационном ресурсе Kalashnikov media опубликовал Концерн "Калашников" на своем информационном ресурсе Kalashnikov media опубликовал видеоролик , в котором рассказал, как проектировался новейший российский автомат АК-12.

По данным концерна, автомат полностью спроектирован с использованием цифровых технологий. Его "электронный макет" соответствует всем физическим компонентам.

Проектирование АК-12 начинается с разработки контрольной структуры изделия, которая обеспечивает организацию параллельного проектирования и служит исходными данными для 3D-проектирования. При разработке контрольной структуры формируется статический вид компоновки изделия и проверяется кинематика основных подвижных элементов.

Сборка всего изделия автоматически формируется по мере готовности составных компонентов. Далее проводится анализ пересечений в геометрии, динамики работы изделия, а также анализ размерных цепей на собираемость. Все компоненты АК-12 разработаны в соответствии с начальной компоновкой, а сама разработка осуществляется в единой цифровой среде.