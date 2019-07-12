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РИА Новости
Новое оружие России

"Калашников" раскрыл подробности проектирования новейшего АК-12

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Алексей ПаньшинГражданская версия АК-12
Гражданская версия АК-12
© РИА Новости / Алексей Паньшин
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Концерн "Калашников" на своем информационном ресурсе Kalashnikov media опубликовал видеоролик, в котором рассказал, как проектировался новейший российский автомат АК-12.
По данным концерна, автомат полностью спроектирован с использованием цифровых технологий. Его "электронный макет" соответствует всем физическим компонентам.
Проектирование АК-12 начинается с разработки контрольной структуры изделия, которая обеспечивает организацию параллельного проектирования и служит исходными данными для 3D-проектирования. При разработке контрольной структуры формируется статический вид компоновки изделия и проверяется кинематика основных подвижных элементов.
Сборка всего изделия автоматически формируется по мере готовности составных компонентов. Далее проводится анализ пересечений в геометрии, динамики работы изделия, а также анализ размерных цепей на собираемость. Все компоненты АК-12 разработаны в соответствии с начальной компоновкой, а сама разработка осуществляется в единой цифровой среде.
Ранее сообщалось, что Минобороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном "Калашников" для экипировки солдата будущего "Ратник". В конце прошлого года первая партия была отгружена военному ведомству в рамках гособоронзаказа-2019. Позднее генеральный директор концерна Владимир Дмитриев сообщил, что "Калашников" разработал и создал гражданскую версию АК-12, которая называется АК TR3.
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Новое оружие РоссииКалашников (концерн)АК-12РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Сколько миллионов потратили на этот пиар? Не все знают что изначально АК12 был прекрасным автоматом, но от выпуска отказались ибо наши заводы не готовы переделывать линии по производству АК74 на АК12, поэтому решили переделать АК74. сделали модный приклад, планку сверху и максимально похожим на АК12 и назвали именного его АК12, но огневые характеристики у него АК74 т.е. неважные. Зато сэкономили на переделке линии производства и в итоге у нас АК74 который назвали АК12. браво, миллиарды освоены, ещё и на мультики осталось для пиара
12 июля, 15:28
КбКремле бот
500009
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