Британия направит второй корабль в Персидский залив, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Власти Великобритании панируют в ближайшие дни направить в Персидский залив второй корабль, сообщает британский телеканал Власти Великобритании панируют в ближайшие дни направить в Персидский залив второй корабль, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, к фрегату британского флота HMS Montrose, который уже находится в заливе, присоединится корабль HMS Duncan, который принимал участие в учениях НАТО в Черном море. Как ожидается, второй корабль будет оказывать содействие фрегату. Точное время прибытия HMS Duncan в регион не известно.

Сообщения об увеличение военного присутствия в регионе появились через день после инцидента в районе Ормузского пролива. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

По данным телеканала CNN, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечал телеканал.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.