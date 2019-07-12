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РИА Новости

Британия направит второй корабль в Персидский залив, сообщили СМИ

Вчера, 14:54
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Власти Великобритании панируют в ближайшие дни направить в Персидский залив второй корабль, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, к фрегату британского флота HMS Montrose, который уже находится в заливе, присоединится корабль HMS Duncan, который принимал участие в учениях НАТО в Черном море. Как ожидается, второй корабль будет оказывать содействие фрегату. Точное время прибытия HMS Duncan в регион не известно.
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Сообщения об увеличение военного присутствия в регионе появились через день после инцидента в районе Ормузского пролива. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.
По данным телеканала CNN, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечал телеканал.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), в свою очередь, также отвергли, что иранские военные корабли пытались помешать проходу через Ормузский пролив британского танкера British Heritage.
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