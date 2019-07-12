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РИА Новости
Война в Сирии

Российские дипломаты раскритиковали доклад миссии ОЗХО по инциденту в Думе

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пригород Дамаска Дума. Архивное фото
ГААГА, 12 июл — РИА Новости. Российские и британские эксперты обнаружили множество нестыковок в докладе миссии Организации по запрещению химического оружия по инциденту в сирийской Думе, заявил постоянный представитель Москвы при ОЗХО Александр Шульгин.
"Атака" датируется 7 апреля 2018 года. Документ ОЗХО был опубликован 1 марта 2019-го. В нем вслед за некоторыми западными государствами ответственность за произошедшее возложена на Дамаск.
В пятницу в Нидерландах прошел брифинг на тему "Кто же в действительности применяет химическое оружие в Сирии?", в котором приняли участие эксперты и дипломаты из разных стран.

Что случилось в Думе

В апреле прошлого года Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город в Восточной Гуте. Коалиция настаивала, что при этом пострадало гражданское население.
В качестве доказательств организация "Белые каски" использовала кадры, где запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
Через неделю США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским объектам, не дождавшись выводов ОЗХО.
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Дамаск и Москва резко осудили этот шаг. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Асада — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Кроме того, Россия неоднократно настаивала, что многие сюжеты "Белых касок" — инсценировка.
Так, участник видеосъемки, 11-летний Хасан Диаб, и его отец рассказали РИА Новости, что ролик является постановочным. По их словам, детям за участие тогда раздали печенье.
Опрошенные РИА Новости жители Думы также не смогли подтвердить факт химической атаки, заявив, что в принципе не слышали и не знают кого-либо, кто пострадал от отравляющих веществ.

Неточности и нестыковки

В мартовском докладе ОЗХО утверждается, что "при атаке использовалось токсическое химическое вещество, <...> вероятно, хлор".

"Между тем вскоре в публичном пространстве появился доклад бывшего члена этой спецмиссии, австралийца Яна Хендерсона, участвовавшего в инженерной части расследования. Из него следовало, что вышеуказанные баллоны, скорее всего, были занесены в помещение вручную, что развертывало ситуацию на 180 градусов: 4 апреля Дума находилась под контролем боевиков, следовательно, только они сами могли туда занести баллоны", — заявил Шульгин на брифинге в Нидерландах.

Он добавил, что к аналогичным выводам пришла и группа независимых британских ученых.
"Они, как и ранее российские военные эксперты, обнаружили в официальном докладе МУФС множество нестыковок, пробелов и несоответствий", — подчеркнул постпред.
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Мертвый груз доказательств

Шульгин выразил недоумение из-за того, что руководитель миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС), прибывший в Дамаск для расследования инцидента, сразу же отбыл в соседнюю страну и так и не доехал до самой Думы.
Кроме того, отобранные на месте так называемой атаки пробы мертвым грузом долгое время лежали в Гааге и никто их не анализировал, ссылаясь на то, что "лаборатория перегружена" и руки не доходят.
"Неохотно делились с сирийцами причитающейся им долей отобранных образцов. Делали это под большим нажимом. Волей-неволей возникало впечатление, что образцы и работа в самой Думе для МУФС не представляли большого интереса. Главное, как обычно, — насобирать информацию из социальных сетей и от групп, ассоциирующих себя с террористами", — добавил он.
Между тем Дамаск и Москва создали максимально благоприятные условия для работы представителей ОЗХО, напомнил Шульгин.
Более того, Россия в рамках 91-й сессии Исполсовета ОЗХО предлагала провести брифинг с участием всех работавших в Думе специалистов МУФС, но получила отказ.
В Москве делают вывод, что доклад ОЗХО по "химатаке" в Думе специально составлен так, чтобы обвинить во всем Дамаск.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииОрганизация по запрещению химического оружияСирияРоссияВ мире
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