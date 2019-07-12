Финляндия выдала на родину россиянина, обвиняемого в крупном мошенничестве

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россиянин, подозреваемый в присвоении пяти миллионов рублей и просивший статуса беженца в Финляндии, экстрадирован в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющейся информации, в период с 2010 по 2012 годы в городе Петрозаводске злоумышленник обманным путем присвоил более 5 миллионов рублей. Он предложил ряду предпринимателей свои услуги по приобретению и поставке грузовых автомобилей и прицепов к ним. По условиям сделки заказчики перечислили денежные средства авансом, но оплаченный товар так и не получили", - сообщила Ирина Волк.

Александр Савин, сообщила официальный представитель МВД России, был объявлен в международный розыск и в январе 2019 года задержан в Финляндии.

"Фигурант должен был быть доставлен в Москву в феврале текущего года, однако он обратился в иммиграционные органы Финляндии с ходатайством о предоставлении ему статуса беженца, в связи с чем экстрадиция была отложена", - сообщила Ирина Волк.