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2019-07-12T14:48Z
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РИА Новости

Финляндия выдала на родину россиянина, обвиняемого в крупном мошенничестве

Вчера, 14:48
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россиянин, подозреваемый в присвоении пяти миллионов рублей и просивший статуса беженца в Финляндии, экстрадирован в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По имеющейся информации, в период с 2010 по 2012 годы в городе Петрозаводске злоумышленник обманным путем присвоил более 5 миллионов рублей. Он предложил ряду предпринимателей свои услуги по приобретению и поставке грузовых автомобилей и прицепов к ним. По условиям сделки заказчики перечислили денежные средства авансом, но оплаченный товар так и не получили", - сообщила Ирина Волк.
Александр Савин, сообщила официальный представитель МВД России, был объявлен в международный розыск и в январе 2019 года задержан в Финляндии.
"Фигурант должен был быть доставлен в Москву в феврале текущего года, однако он обратился в иммиграционные органы Финляндии с ходатайством о предоставлении ему статуса беженца, в связи с чем экстрадиция была отложена", - сообщила Ирина Волк.
Сегодня Савина в сопровождении сотрудников МВД и ФСИН доставили в Москву.
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Ирина ВолкМВД РоссииФедеральная служба исполнения наказаний РФФинляндияРоссияПроисшествия
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