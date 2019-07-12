В ДНР заявили о концентрации сил ВСУ на донецком направлении

ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что на донецком направлении отмечается концентрация сил и техники украинских силовиков.

"Идет ротация соединений Украины на донецком направлении. Фактически сейчас здесь вместо пяти бригад находится семь, а в каком количестве вооружение, сложно сказать… Но на донецком направлении сейчас большая концентрация живой силы и техники.... Пока мы рассматриваем так (что концентрация связана с ротацией). Ротация проходит как-то медленно", - сказал Басурин в пятницу РИА Новости.

При этом он отметил, что на данный момент "пока нет тех разведданных, которые подтверждали бы, что Украина готовится к широкомасштабным военным действиям на каком-то участке фронта".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.