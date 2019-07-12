Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T15:41Z
https://ria.ru/20190712/1556464331.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДНР заявили о концентрации сил ВСУ на донецком направлении

Вчера, 14:46
1024
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что на донецком направлении отмечается концентрация сил и техники украинских силовиков.
"Идет ротация соединений Украины на донецком направлении. Фактически сейчас здесь вместо пяти бригад находится семь, а в каком количестве вооружение, сложно сказать… Но на донецком направлении сейчас большая концентрация живой силы и техники.... Пока мы рассматриваем так (что концентрация связана с ротацией). Ротация проходит как-то медленно", - сказал Басурин в пятницу РИА Новости.
Заместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин. 2016 год
Вчера, 13:33
Силовики около 160 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
При этом он отметил, что на данный момент "пока нет тех разведданных, которые подтверждали бы, что Украина готовится к широкомасштабным военным действиям на каком-то участке фронта".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский
10 июля, 22:10
Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе
200049
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Петровского района Донецка. 25 июня 2019
Басурин сравнил ситуацию с обстрелами ДНР с той, что была в 2014-2015 годах
РИА
Новости
В ЛНР сообщили о задержании бывшего украинского военного
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. 12 июля 2019
Путин обсудил с членами Совбеза отношения с Украиной
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук предложил Украине вариант нормализации отношений с Россией
Лента
новостей
Главнокомандующий военно-воздушных сил Индии Бирендер Сингх Дханоа перед учебно-боевым самолетом Як-130 на котором совершил полет
Главком ВВС Индии совершил полет на Як-130 в ходе визита в Россию
Руководитель миссии ОЗХО никогда не был в Думе, заявил Шульгин
Женщина у окна жилого дома в центре города Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Украинские силовики обстреляли Ясиноватую, заявили в ДНР
Пригород Дамаска Дума
Российские дипломаты раскритиковали доклад миссии ОЗХО по инциденту в Думе
В ЛНР за неделю сбили два украинских беспилотника
Пригород Дамаска Дума
Шульгин: ОЗХО отказала России в брифинге специалистов, работавших в Думе
Канал Северский Донец - Донбасс, по которому идет водоснабжение Донецкой области
Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
МИД прокомментировал данные об увеличении числа французских военных в Сирии
Активисты из организации Белые каски в Сирии
В докладе МУФС игнорируется связь "Белых касок" с боевиками, заявил Шульгин
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада так и не продвинулась в решении конфликта в Донбассе, считает эксперт
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в РФ Сильви-Аньес Берманн на IV Восточном экономическом форуме
Посол Франции назвала условие улучшения отношений с Россией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния