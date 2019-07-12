Руководитель миссии ОЗХО никогда не был в Думе, заявил Шульгин

ГААГА, 12 июл - РИА Новости. Руководитель команды Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС), прибывший в Дамаск для расследования инцидента в Думе, сразу же уехал в соседнюю страну и никогда не был в Думе, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Расследование по линии МУФС шло долго. Наблюдались странные факты. Руководитель команды МУФС, едва оказавшись в Дамаске, умчался в "соседнюю" по терминологии ОЗХО страну, где и просидел всё оставшееся время", - заявил Шульгин в ходе брифинга.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте в апреле прошлого года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.