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РИА Новости

Китай не раскрыл гражданство иностранцев, задержанных по делу о наркотиках

Вчера, 14:39
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ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подтвердил в пятницу, что полиция восточной провинции Цзянсу задержала группу иностранных граждан по делу о наркотрафике, при этом он не раскрыл их число и гражданство.
"Согласно имеющейся у меня информации, органы общественной безопасности провинции Цзянсу недавно задержали группу иностранных граждан по делу, связанному с наркотиками. В настоящее время расследование продолжается", - заявил дипломат.
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По его словам, сотрудники органов общественной безопасности провинции своевременно связались с консульскими учреждениями соответствующих государств и уведомили их о произошедшем.
Он также отметил, что китайская сторона гарантирует обеспечение законных прав и интересов соответствующих лиц.
Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Пекине, "официального уведомления китайских властей о наличии среди задержанных российских граждан на данный момент не поступало".
Ранее на этой неделе полиция города Сюйчжоу провинции Цзянсу сообщила о задержании 19 человек, включая 16 иностранцев в ходе спецоперации по борьбе с наркопреступлениями. Позже посольство Великобритании сообщило, что среди задержанных четыре британских гражданина. К настоящему моменту неизвестно, есть ли среди задержанных российские граждане.
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