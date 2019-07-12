Китай не раскрыл гражданство иностранцев, задержанных по делу о наркотиках

ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подтвердил в пятницу, что полиция восточной провинции Цзянсу задержала группу иностранных граждан по делу о наркотрафике, при этом он не раскрыл их число и гражданство.

"Согласно имеющейся у меня информации, органы общественной безопасности провинции Цзянсу недавно задержали группу иностранных граждан по делу, связанному с наркотиками. В настоящее время расследование продолжается", - заявил дипломат.

По его словам, сотрудники органов общественной безопасности провинции своевременно связались с консульскими учреждениями соответствующих государств и уведомили их о произошедшем.

Он также отметил, что китайская сторона гарантирует обеспечение законных прав и интересов соответствующих лиц.

Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Пекине, "официального уведомления китайских властей о наличии среди задержанных российских граждан на данный момент не поступало".