Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T14:38Z
https://ria.ru/20190712/1556463724.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151819/77/1518197717_0:0:3242:1825_1036x0_80_0_0_ea51fd28d746bf726118571b3f10c5bd.jpg
РИА Новости

Британия допустила увеличение военного присутствия в Персидском заливе

Вчера, 14:38
230
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания обсуждает с США возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе после инцидента с британским танкером, заявила официальный представитель правительства Соединенного Королевства.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в районе Ормузского пролива и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.
"Мы обсуждаем с США наращивание нашего присутствия на фоне недавних угроз судоходству в этой зоне", - сказала журналистам представитель правительства Британии.
По данным СМИ, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечал телеканал.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
11 июля, 09:32
МИД России встревожен ситуацией в Ормузском проливе
2500013
Обсудить 0
ВеликобританияСШАВ мире
Рекомендуем
Британия направит второй корабль в Персидский залив, сообщили СМИ
РИА
Новости
Китай пригрозил санкциями американским компаниям за продажу оружия Тайваню
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. 12 июля 2019
Путин обсудил с членами Совбеза отношения с Украиной
Задержанный в Гибралтаре экипаж иранского танкера отпустили под залог
Лента
новостей
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции венесуэльского автопрома
Здание Министерства иностранных дел Швеции
Швеция отказалась подписать конвенцию ООН о полном запрете ядерного оружия
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
МИД прокомментировал данные об увеличении числа французских военных в Сирии
Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа
Путин поздравил президента Литвы с вступлением в должность
Пригород Дамаска Дума
Российские дипломаты раскритиковали доклад миссии ОЗХО по инциденту в Думе
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Путин подтвердил Аббасу готовность способствовать переговорам с Израилем
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
Грушко назвал американские Мк-41 в Европе грубейшим нарушением ДРСМД
Пригород Дамаска Дума
Шульгин: ОЗХО отказала России в брифинге специалистов, работавших в Думе
Главнокомандующий военно-воздушных сил Индии Бирендер Сингх Дханоа перед учебно-боевым самолетом Як-130 на котором совершил полет
Главком ВВС Индии совершил полет на Як-130 в ходе визита в Россию
Палестинцы
Более 50 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе
Российский самолет, который перевозит первые части российского зенитно-ракетного комплекса С-400, на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция. 12 июля 2019
Глава Минобороны Турции рассказал о поставке С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния