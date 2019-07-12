Путин обсудил с членами Совбеза отношения с Украиной

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России проблематику российско-украинских отношений, в том числе в свете состоявшегося в четверг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского", - сказал пресс-секретарь.

Путин и Зеленский в четверг провели первый телефонный разговор, он состоялся по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.