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РИА Новости

Путин обсудил с членами Совбеза отношения с Украиной

Вчера, 14:37
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. 12 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. 12 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. 12 июля 2019
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России проблематику российско-украинских отношений, в том числе в свете состоявшегося в четверг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского", - сказал пресс-секретарь.
Владимир Путин во время телефонного разговора
Вчера, 12:18
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
Путин и Зеленский в четверг провели первый телефонный разговор, он состоялся по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.
В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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