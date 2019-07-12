В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой

САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.

Ранее пресс-служба главы губернатора сообщила, что в регионе к 3 июня геморрагической лихорадкой с почечным синдромом заболели 567 пациентов, из них на лечении в больницах оставались 333 человека. Управление СК уточняло, что 30 мая в саратовской больнице скончалась пациентка, которую госпитализировали в критическом состоянии с подозрением на геморрагическую лихорадку.

"В настоящее время в больницах области остается 162 человека с подозрением на лихорадку. В целом с мая диагноз лабораторно подтвердился у 848 пациентов",- сказала собеседница агентства.

Губернатор области Валерий Радаев ранее потребовал от подчиненных держать на особом контроле ситуацию с заболеваемостью геморрагической лихорадкой в регионе. Власти Саратова отменяли заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения лихорадкой в природном парке "Кумысная поляна", аналогичное решение принималось по лагерям Татищевского района области. Все детские лагеря открылись лишь 28 июня.