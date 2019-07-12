Силовики изъяли документы в пермском отделении "Единой России"

"Была произведена выемка документов. Остальное прокомментировать не могу", - сказал Григорьев.

В пресс-службе управления ФСБ России по Пермскому краю РИА Новости пояснили, что обыски проводило другое ведомство, а в отделе по взаимодействию со СМИ регионального СК от комментариев отказались.