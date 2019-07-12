Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T14:34Z
https://ria.ru/20190712/1556463472.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Силовики изъяли документы в пермском отделении "Единой России"

Вчера, 14:34
493
ПЕРМЬ, 12 июл - РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств провели выемку документов в офисе пермского регионального отделения партии "Единая Россия", сообщил РИА Новости секретарь реготделения, депутат Пермской городской думы Вячеслав Григорьев.
"Была произведена выемка документов. Остальное прокомментировать не могу", - сказал Григорьев.
Ранее информационное агентство "Ura.ru" со ссылкой на собственный источник сообщило об обысках в здании пермского отделения ЕР на улице Плеханова, 12. По данным источника, силовики изъяли документы и жесткие диски с компьютеров.
В пресс-службе управления ФСБ России по Пермскому краю РИА Новости пояснили, что обыски проводило другое ведомство, а в отделе по взаимодействию со СМИ регионального СК от комментариев отказались.
1012101
Обсудить 0
Единая РоссияПермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Финляндия выдала на родину россиянина, обвиняемого в крупном мошенничестве
РИА
Новости
В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
МИД прокомментировал данные об увеличении числа французских военных в Сирии
Пригород Дамаска Дума
Российские дипломаты раскритиковали доклад миссии ОЗХО по инциденту в Думе
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. 12 июля 2019
Путин обсудил с членами Совбеза отношения с Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Китай не раскрыл гражданство иностранцев, задержанных по делу о наркотиках
Пригород Дамаска Дума
Шульгин: ОЗХО отказала России в брифинге специалистов, работавших в Думе
В Липецке мужчина получил срок за "минирование" площади и ТЦ
Покупатель в аптеке. Архивное фото
В Минпромторге прокомментировали подорожание валидола
В Албании задержали россиянина, подозреваемого в терроризме
Гражданская версия АК-12
"Калашников" раскрыл подробности проектирования новейшего АК-12
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Золоотвал ТЭЦ-5 в Новосибирске
"Сибирские мальдивы" закрыли от любителей селфи
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния