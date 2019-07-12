Силовики изъяли документы в пермском отделении "Единой России"

ПЕРМЬ, 12 июл - РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств провели выемку документов в офисе пермского регионального отделения партии "Единая Россия", сообщил РИА Новости секретарь реготделения, депутат Пермской городской думы Вячеслав Григорьев.
"Была произведена выемка документов. Остальное прокомментировать не могу", - сказал Григорьев.
Ранее информационное агентство "Ura.ru" со ссылкой на собственный источник сообщило об обысках в здании пермского отделения ЕР на улице Плеханова, 12. По данным источника, силовики изъяли документы и жесткие диски с компьютеров.
В пресс-службе управления ФСБ России по Пермскому краю РИА Новости пояснили, что обыски проводило другое ведомство, а в отделе по взаимодействию со СМИ регионального СК от комментариев отказались.