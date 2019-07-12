В МЧС рассказали подробности пожара в РГАЛИ

Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019

Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Площадь пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства на севере Москвы составляет 10 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"Очаг пожара находится на четвертом этаже здания, площадь возгорания – 10 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По выражению спасателей, горит некая "бумажная продукция". Архивные ли это документы или нет, пока неясно.