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РИА Новости

В МЧС рассказали подробности пожара в РГАЛИ

Вчера, 14:33
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© АГН "Москва" / Андрей НикеричевПоследствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Площадь пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства на севере Москвы составляет 10 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Очаг пожара находится на четвертом этаже здания, площадь возгорания – 10 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По выражению спасателей, горит некая "бумажная продукция". Архивные ли это документы или нет, пока неясно.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из-за сильного задымления на двух этажах архива из здания эвакуировали около 100 человек.
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