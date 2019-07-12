В Госдуме сочли законопроект Зеленского о люстрации Порошенко пиар-ходом

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Законопроект президента Украины Владимира Зеленского, по которому под люстрацию в стране может попасть бывший украинский президент Петр Порошенко, может быть пиар-ходом в рамках предвыборной кампании в Верховную Раду, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию, следует из законопроекта, обнародованного в пятницу на сайте парламента.
11 июля, 16:39Жертва и обидчик поменяются местами. Эксперт об идее люстрации на УкраинеВладимир Зеленский предложил люстрировать чиновников времен Петра Порошенко. В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько прокомментировал инициативу украинского лидера.
"На фоне первого телефонного разговора между новым главой Украины и президентом России (Владимиром Путиным), важного для начала восстановления отношений, инициатива Зеленского по поводу применения так называемой люстрации к Порошенко и его окружению выглядит символично, но, скорее всего, является просто пиар-ходом в рамках предвыборной кампании в Верховную Раду", - цитирует Железняка его пресс-служба.
По его словам, президент Украины использует все возможные рычаги, чтобы усилить свои позиции на выборах в Верховную Раду; один из способов – окончательно дискредитировать Порошенко и не дать возможности его партии занять места в парламенте.
Вчера, 12:34Украинский эксперт назвал "главную опасность" закона о люстрацииПрезидент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-президента Петра Порошенко и его команды. В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказал свой взгляд на ситуацию.
"При этом нет никаких сомнений в том, что Порошенко должен отвечать за коррупцию, крах экономики и развал социальной сферы Украины, за все содеянное в отношении народа Донбасса, против которого он и его подельники развязали войну. И отвечать он должен не перед новым президентом Украины, а в международном трибунале", - считает депутат Госдумы.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Они еще пройдут по прежней смешанной системе.