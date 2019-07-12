В МЧС назвали версии причин пожара в жилом доме в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл - РИА Новости. МЧС рассматривает три версии причин пожара в многоквартирном жилом доме в Южно-Сахалинске: поджог, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, сообщили РИА Новости в региональном главке ведомства.

В пятницу утром загорелась крыша четырехэтажного жилого дома в Южно-Сахалинске. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. В результате выгорело две трети кровли здания. Пожар был полностью ликвидирован в 14.46 (06.46 мск). В тушении были задействованы 42 человека и семь единиц пожарной техники.

"Собранная на данный момент информация уже позволяет сделать определенные выводы. Рассматриваем несколько вероятных причин возникновения пожара, основные из которых - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, а также поджог", - процитировали в пресс-службе ведомства заместителя главного государственного инспектора Сахалинской области по пожарному надзору Ирину Тыльную.

По ее словам, в установленные законом сроки проверка будет завершена, причина установлена, а виновные понесут ответственность.

В городе продолжает работу оперативный штаб, который развернут на месте происшествия.

Ремонтные работы на крыше пострадавшего от огня дома начнутся уже в субботу, сообщил на заседании оперативного штаба зампред правительства Владимир Сидоренко. По его словам, подрядная организация выйдет на разбор завалов и укрытие квартир завтра. По прогнозу синоптиков, в воскресенье в областном центре ожидается дождь, поэтому работы планируется провести за один день. Для ускорения всех конкурсных процедур по восстановлению крыши будет выбран типовой проект. Ликвидация последствий пожара находится на личном контроле главы области Валерия Лимаренко.