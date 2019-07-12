В Подмосковье три медика украли из аптеки лекарства на 2,5 миллиона рублей

"С лета 2017 по декабрь 2018 года обвиняемые похитили со склада аптечного пункта ГБУ МО "Мособлмедсервис" дорогостоящие лекарственные средства на общую сумму свыше 2,5 миллиона рублей с целью последующей реализации на "черном" рынке. Похищенные лекарственные средства предназначались для бесплатной выдачи лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, в том числе пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.