В Подмосковье три медика украли из аптеки лекарства на 2,5 миллиона рублей

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следователи Подмосковья предъявили обвинения в мошенничестве бывшему фармацевту, заведующему отделением паллиативной медицины "Мособлмедсервис", а также медсестре Воскресенской первой районной больницы, сообщает ГСУСК РФ по Московской области.
"С лета 2017 по декабрь 2018 года обвиняемые похитили со склада аптечного пункта ГБУ МО "Мособлмедсервис" дорогостоящие лекарственные средства на общую сумму свыше 2,5 миллиона рублей с целью последующей реализации на "черном" рынке. Похищенные лекарственные средства предназначались для бесплатной выдачи лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, в том числе пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Добавляется, что двое членов группы полностью признали свою вину, организатор - частично. Все участники преступной группы находятся под подпиской о невыезде. Они отстранены от своих должностей, а их имущество находится под арестом.
Следователи устанавливают потерпевших, вовремя не получивших лекарства, и планируют провести бухгалтерскую экспертизу.