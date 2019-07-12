Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T14:25Z
https://ria.ru/20190712/1556462801.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155501/94/1555019489_0:0:3014:1696_1036x0_80_0_0_5d99375e8589ea3c519df9df324ecedc.jpg
РИА Новости

В Подмосковье три медика украли из аптеки лекарства на 2,5 миллиона рублей

Вчера, 14:25
1784
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВывеска аптечного киоска в Москве
Вывеска аптечного киоска в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следователи Подмосковья предъявили обвинения в мошенничестве бывшему фармацевту, заведующему отделением паллиативной медицины "Мособлмедсервис", а также медсестре Воскресенской первой районной больницы, сообщает ГСУСК РФ по Московской области.
"С лета 2017 по декабрь 2018 года обвиняемые похитили со склада аптечного пункта ГБУ МО "Мособлмедсервис" дорогостоящие лекарственные средства на общую сумму свыше 2,5 миллиона рублей с целью последующей реализации на "черном" рынке. Похищенные лекарственные средства предназначались для бесплатной выдачи лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, в том числе пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Добавляется, что двое членов группы полностью признали свою вину, организатор - частично. Все участники преступной группы находятся под подпиской о невыезде. Они отстранены от своих должностей, а их имущество находится под арестом.
Следователи устанавливают потерпевших, вовремя не получивших лекарства, и планируют провести бухгалтерскую экспертизу.
Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
2 июля, 06:05
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
200035
Обсудить 1
Московская областьПроисшествия
Рекомендуем
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
РИА
Новости
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Виноделы собрались у офиса "Рустави 2" и потребовали отдать им гендиректора
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве
Лента
новостей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
Певица Светлана Лобода
СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге
Российско-индийская ракета Брамос
Первые два истребителя Су-30 МКИ ВВС Индии перевооружили на ракеты "Брамос"
Двойное сальто автомобиля в Омске
Двойное сальто автомобиля в Омске попало на видео
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Последствия ДТП на трассе А-121 в Карелии
В ДТП с микроавтобусом в Карелии погибли два человека, еще девять ранены
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
Гражданская версия АК-12
"Калашников" раскрыл подробности проектирования новейшего АК-12
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
В Иркутской области более 40 тысяч человек привились от гепатита
Рубли
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния