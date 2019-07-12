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РИА Новости

Путин поздравил президента Литвы с вступлением в должность

Вчера, 14:20
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа
Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Гитанаса Науседу с вступлением в должность президента Литвы, сообщается на сайте посольства РФ в республике.
"Уважаемый господин Науседа, примите поздравления в связи с вступлением в должность президента Литовской Республики. Желаю Вам успехов, а также здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.
В пятницу экономист Науседа, победивший во втором туре президентских выборов в Литве, принес присягу в парламенте и вступил в должность главы республики.
Науседа участвовал в выборах как независимый участник. Во время выдвижения своей кандидатуры он отметил, что Литве нужен независимый президент, знающий о законах и тенденциях функционирования современного мира и в то же время способный адаптировать свои знания для решения проблем.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
10 июля, 22:36
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Ранее он работал заместителем руководителя отдела методологии и анализа департамента по контролю коммерческих банков при банке Литвы. С 1998 по 2000 годы был членом правления банка Литвы, позже стал советником председателя правления АО Vilniaus Bankas, а с 2008 года являлся советником президента SEB Bank и финансовым аналитиком.
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