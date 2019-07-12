Путин поздравил президента Литвы с вступлением в должность

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Гитанаса Науседу с вступлением в должность президента Литвы, сообщается на сайте посольства РФ в республике.

"Уважаемый господин Науседа, примите поздравления в связи с вступлением в должность президента Литовской Республики. Желаю Вам успехов, а также здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.

В пятницу экономист Науседа, победивший во втором туре президентских выборов в Литве, принес присягу в парламенте и вступил в должность главы республики.

Науседа участвовал в выборах как независимый участник. Во время выдвижения своей кандидатуры он отметил, что Литве нужен независимый президент, знающий о законах и тенденциях функционирования современного мира и в то же время способный адаптировать свои знания для решения проблем.