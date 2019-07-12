Почти сто человек эвакуировали из РГАЛИ

Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019

Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали в пятницу днем из Российского государственного архива литературы и искусства на севере Москвы из-за сильного задымления на двух этажах здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось об эвакуации людей после возгорания в пятиэтажном административном здании по адресу улица Выборгская, дом 3, корпус 1.

РГАЛИ горит! RGALI is burning. Heartbreaking. Russian State Archive of Literature and Art pic.twitter.com/9QpaJ1kDp2 — Elena Razlogova (@erazlogo) 12 июля 2019 г.

"Эвакуировано около 100 человек", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, очаг возгорания находится между четвертым и пятым этажами, площадь пожара уточняется.

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) — крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства.