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РИА Новости

Почти сто человек эвакуировали из РГАЛИ

Вчера, 14:19
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© АГН "Москва" / Андрей НикеричевПоследствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали в пятницу днем из Российского государственного архива литературы и искусства на севере Москвы из-за сильного задымления на двух этажах здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об эвакуации людей после возгорания в пятиэтажном административном здании по адресу улица Выборгская, дом 3, корпус 1.
"Эвакуировано около 100 человек", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, очаг возгорания находится между четвертым и пятым этажами, площадь пожара уточняется.
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) — крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства.
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В документах РГАЛИ сосредоточена информация о культурной жизни страны, о различных этапах развития литературы, искусства и общественной мысли, о творческих контактах представителей отечественной и зарубежной культуры, отмечается на сайте архива.
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