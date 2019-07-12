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РИА Новости

Минздрав заявил об увеличении числа сельских медучреждений с 2012 года

Вчера, 14:17
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМедицинская сестра в коридоре больницы
Медицинская сестра в коридоре больницы
© РИА Новости / Павел Львов
Медицинская сестра в коридоре больницы. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Количество сельских объектов здравоохранения увеличилось в России с 2012 года почти на 8%, за два последних года создано около тысячи новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и сельских амбулаторий, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
"За два последних года создано около 1 тысячи новых ФАПов и сельских амбулаторий, общее число сельских объектов здравоохранения увеличилось с 2012 года на 7,9% - до 50 тысяч, закуплено свыше 300 мобильных медицинских комплексов и уже 3,7 тысячи мобильных бригад медицинских специалистов работают в регионах", - говорится в сообщении.
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Кроме того, увеличилось число сосудистых центров с 293 в 2012 году до 656 в 2019, уточнили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, доступность медпомощи различной степени сложности для жителей всех населенных пунктов можно обеспечить только с помощью создания единой региональной системы здравоохранения с продуманной логистикой и налаженной связью между медорганизациями.
"Помочь этому может формирование внутри каждого региона "медицинских округов" – кластеров, объединяющих медицинские организации первого (ФАПы, амбулатории, поликлиники, районные больницы) и второго (межрайонные, межмуниципальные больницы и медцентры) уровней", - рассказали в Минздраве.
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Министерство здравоохранения РФМоскваРоссияОбщество
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