Минздрав заявил об увеличении числа сельских медучреждений с 2012 года

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Количество сельских объектов здравоохранения увеличилось в России с 2012 года почти на 8%, за два последних года создано около тысячи новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и сельских амбулаторий, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

"За два последних года создано около 1 тысячи новых ФАПов и сельских амбулаторий, общее число сельских объектов здравоохранения увеличилось с 2012 года на 7,9% - до 50 тысяч, закуплено свыше 300 мобильных медицинских комплексов и уже 3,7 тысячи мобильных бригад медицинских специалистов работают в регионах", - говорится в сообщении.

Кроме того, увеличилось число сосудистых центров с 293 в 2012 году до 656 в 2019, уточнили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, доступность медпомощи различной степени сложности для жителей всех населенных пунктов можно обеспечить только с помощью создания единой региональной системы здравоохранения с продуманной логистикой и налаженной связью между медорганизациями.