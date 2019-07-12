МИД призвал ООН энергичнее расследовать избиение россиянина в Косово

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Расследование инцидента с избиением россиянином в Косово идет, Россия поощряет ООН к энергичности в этом деле, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти. Москва ждет объективного расследования инцидента и будет требовать наказания виновных, заявлял журналистам зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

"Расследование идет. Мы поощряем ООН быть более энергичными в этом расследовании, потому что произошедшее - это вопиющий случай. Он не должен остаться без последствий", - сказал Грушко журналистам.

По его словам, необходимо делать все для того, чтобы заставить косовские власти действовать в полном соответствии с международным правом, резолюцией 1244 и соблюдать международные нормы.