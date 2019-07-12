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РИА Новости

МИД призвал ООН энергичнее расследовать избиение россиянина в Косово

Вчера, 14:16
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© Sputnik / Дејан СимићРаненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице Белграда
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице Белграда
© Sputnik / Дејан Симић
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Расследование инцидента с избиением россиянином в Косово идет, Россия поощряет ООН к энергичности в этом деле, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти. Москва ждет объективного расследования инцидента и будет требовать наказания виновных, заявлял журналистам зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.
"Расследование идет. Мы поощряем ООН быть более энергичными в этом расследовании, потому что произошедшее - это вопиющий случай. Он не должен остаться без последствий", - сказал Грушко журналистам.
По его словам, необходимо делать все для того, чтобы заставить косовские власти действовать в полном соответствии с международным правом, резолюцией 1244 и соблюдать международные нормы.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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МИД РФАлександр ГрушкоКосовоООНРоссияВ мире
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