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РИА Новости
Теплоснабжение

"Сибирские мальдивы" закрыли от любителей селфи

Вчера, 14:15
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© ООО "Сибирская генерирующая компания"Золоотвал ТЭЦ-5 в Новосибирске
Золоотвал ТЭЦ-5 в Новосибирске
© ООО "Сибирская генерирующая компания"
НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Новосибирская ТЭЦ-5, золоотвал которой этим летом стал местом паломничества для любителей эффектных фотографий из-за необычной бирюзовой воды, ограничила искусственное озеро для посещений с помощью поста охраны, сообщает в пятницу новосибирский филиал "Сибирской генерирующей компании" (СГК).
Бирюзовое озеро, расположенное буквально в десяти минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета и поэтому доступное каждому жителю города, в этом году обратило на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий. В июле статьи о нем появились и в иностранных СМИ. О "свалке химических отходов, сделанной для Instagram", в частности, вышла статья в The New York Times. Статьи об опасном озере, которое привлекает видами пользователей соцсетей, также появились на BBC, The Guardian и в других изданиях.
"В связи с участившимися случаями проникновения на производственный объект Новосибирской ТЭЦ-5 принято решение усилить меры безопасности. С 12 июля на территории золоотвала размещен пост охраны, который будет находиться на объекте 24 часа в сутки. Кроме этого, золоотвал включен в маршруты патрулирования полиции. Система видеонаблюдения и видеофиксации будет расширена по периметру всего гидротехнического сооружения", - говорится в сообщении.
Директор ТЭЦ-5 Олег Зыков отметил, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта и частная территория СГК, в связи с чем находиться здесь посторонним запрещено, фотосессии и экскурсии – недопустимы.
"В первую очередь, из соображений безопасности для самих людей - купаться, заходить в воду и пить ее нельзя. Сейчас из-за любителей красивых фото персоналу станции приходится работать вне штатного режима. В то время как наша главная задача – обеспечение энергетической безопасности города", - приводятся в сообщении слова директора станции.
В филиале СГК добавили, что вода и воздух над золоотвалом не токсичны, радиационный фон на территории гидротехнического сооружения в норме, а в целом золоотвал ТЭЦ-5 работает в рамках норм и правил природоохранного законодательства России.
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ТеплоснабжениеНовосибирскОбщество
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