Хабенского наградили в Вене за роль машиниста в фильме про Каренину

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Ролик "Темная как ночь. Анна Каренина 2019" на песню Бориса Гребенщикова признан лучшим короткометражным фильмом на Международном фестивале независимого кино в Вене. Константин Хабенский, сыгравший машиниста метро, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана, сообщается на сайте смотра.
В фильме Анна Каренина (Юлия Пересильд) расправляется с мужем (Максим Суханов) и толкает Вронского (Матвей Лыков) под колеса поезда метро.
"Надо отметить, в венском фестивале независимого кино участвуют и полнометражные фильмы, тем не менее, Константину Юрьевичу (Хабенскому - Прим. ред.) и двух минут хватило", - поделился автор сценария Александр Цыпкин в своем Инстаграме.
Он признался, что писал сценарий с целью провокации и не ожидал, что ролик получит такую высокую оценку.
Режиссером стала Радда Новикова, известная по сериалам "Интерны" и "Секретарша".
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