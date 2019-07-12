Хабенского наградили в Вене за роль машиниста в фильме про Каренину

"Надо отметить, в венском фестивале независимого кино участвуют и полнометражные фильмы, тем не менее, Константину Юрьевичу (Хабенскому - Прим. ред.) и двух минут хватило", -автор сценария Александр Цыпкин в своем Инстаграме.