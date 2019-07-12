Китай пригрозил санкциями американским компаниям за продажу оружия Тайваню

ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Китай намерен ввести санкции в отношении американских компаний, причастных к продаже вооружений Тайваню, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Ради обеспечения государственных интересов, Китай введет санкции в отношении американских предприятий, причастных к продаже вооружений Тайваню", - говорится в заявлении на сайте МИД.

Дипломат подчеркнул, что решение США о продаже вооружений Тайваню "серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, принцип "одного" Китая и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, наносит значительный ущерб суверенитету и национальной безопасности Китая".

Ранее стало известно, что госдепартамент США накануне одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более двух миллиардов долларов. Тайвань просит продать 108 танков специальной модификации, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, а также более 300 пулеметов, различные боеприпасы и оборудование к военной технике. Кроме того, одобрена возможная продажа более 250 комплектов ПЗРК Stinger на сумму свыше 223 миллионов долларов.

В четверг Гэн Шуан заявил, что Китай выразил США протест в связи с соответствующим решением и потребовал немедленно отменить планы по продаже вооружений Тайваню, а также прекратить любые военные контакты с островом.

МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и КНР. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Власти КНР неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.