Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T14:08Z
https://ria.ru/20190712/1556461746.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Китай пригрозил санкциями американским компаниям за продажу оружия Тайваню

Вчера, 14:08
621
ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Китай намерен ввести санкции в отношении американских компаний, причастных к продаже вооружений Тайваню, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Ради обеспечения государственных интересов, Китай введет санкции в отношении американских предприятий, причастных к продаже вооружений Тайваню", - говорится в заявлении на сайте МИД.
Вчера, 13:00
В Пекине назвали визит главы Тайваня в США вызовом принципу "одного Китая"
Дипломат подчеркнул, что решение США о продаже вооружений Тайваню "серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, принцип "одного" Китая и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, наносит значительный ущерб суверенитету и национальной безопасности Китая".
Ранее стало известно, что госдепартамент США накануне одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более двух миллиардов долларов. Тайвань просит продать 108 танков специальной модификации, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, а также более 300 пулеметов, различные боеприпасы и оборудование к военной технике. Кроме того, одобрена возможная продажа более 250 комплектов ПЗРК Stinger на сумму свыше 223 миллионов долларов.
В четверг Гэн Шуан заявил, что Китай выразил США протест в связи с соответствующим решением и потребовал немедленно отменить планы по продаже вооружений Тайваню, а также прекратить любые военные контакты с островом.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и КНР. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Власти КНР неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
2650011
Обсудить 0
ТайваньКитайСШАВ мире
Рекомендуем
В Пекине назвали визит главы Тайваня в США вызовом принципу "одного Китая"
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
МИД прокомментировал данные об увеличении числа французских военных в Сирии
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
Грушко назвал американские Мк-41 в Европе грубейшим нарушением ДРСМД
Зенитные ракетные комплексы C-400
В Минобороны рассказали о поставке ЗРС С-400 в Турцию
Лента
новостей
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Британия допустила увеличение военного присутствия в Персидском заливе
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Косачев прокомментировал итоги переговоров власти и оппозиции в Венесуэле
Китай выступил против санкций США из-за сотрудничества с Ираном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Боливии Эво Моралесом
В Германии поддержали телефонный разговор между Путиным и Зеленским
В Киеве призвали завести дело из-за восстановления бюста Жукову в Харькове
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в РФ Сильви-Аньес Берманн на IV Восточном экономическом форуме
Посол Франции назвала условие улучшения отношений с Россией
Здание Министерства иностранных дел Швеции
Швеция отказалась подписать конвенцию ООН о полном запрете ядерного оружия
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. 12 июля 2019
Путин обсудил с членами Совбеза отношения с Украиной
Британия направит второй корабль в Персидский залив, сообщили СМИ
В Берлине заявили, что не получали предложений по "нормандскому формату"
Главнокомандующий военно-воздушных сил Индии Бирендер Сингх Дханоа перед учебно-боевым самолетом Як-130 на котором совершил полет
Главком ВВС Индии совершил полет на Як-130 в ходе визита в Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния