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РИА Новости

Места опасных переправ в Туве оборудуют предупредительными знаками

Вчера, 14:07
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КРАСНОЯРСК, 12 июл - РИА Новости. Власти Тувы проверят опасные переправы и оборудуют такие места предупреждающими объявлениями, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Ольга Россова.
По информации ГИБДД, в машине, пытавшейся пересечь вброд реку в Туве, было 12 человек. Погибли девятеро, из них семеро детей, двое спасены, еще одного человека не могут найти.
"Сейчас необходимо выявить в республике, есть ли еще такие места. Нужно выставить запрещающие переправу аншлаги", - сказал Россова.
Она отметила, что создана комиссия, которая занимается расследованием происшествия. Кроме того, после выяснения состава семей будет оказана поддержка родственникам.
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