Места опасных переправ в Туве оборудуют предупредительными знаками

КРАСНОЯРСК, 12 июл - РИА Новости. Власти Тувы проверят опасные переправы и оборудуют такие места предупреждающими объявлениями, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Ольга Россова.

По информации ГИБДД, в машине, пытавшейся пересечь вброд реку в Туве, было 12 человек. Погибли девятеро, из них семеро детей, двое спасены, еще одного человека не могут найти.

"Сейчас необходимо выявить в республике, есть ли еще такие места. Нужно выставить запрещающие переправу аншлаги", - сказал Россова.